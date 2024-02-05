Досконала і чарівна: Голлі Бейлі вийшла на червону доріжку "Греммі" у "голому" вбранні

Співачка обрала для головної музичної премії року ефектне вбрання з прозорою спідницею.

Новоспечена мама — 23-річна співачка та акторка Голлі Бейлі — відвідала церемонію вручення музичних нагород "Греммі" 2024. Цього року тріумфаторами заходу стали жінки, а Тейлор Свіфт взагалі увійшла в історію церемонії, оскільки вчетверте отримала нагороду "Альбом року".

Голлі ж зачарувала публіку своєю миловидністю та розкішною сукнею з глибоким V-подібним декольте. Вбрання дівчини було від Модного дому Gucci.

Сукня виконана з бежевої напівпрозорої тканини, а її нижній шар був у вигляді боді. Верхній шар вбрання був повністю розшитий сріблястими лелітками та бісером. Також на подолі спідниці можна помітити невелику торочку з кристалів.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Доповнювали вбрання дівчини діамантові прикраси, босоніжки на високих підборах, лаконічна зачіска з довгим волоссям, а також дуже ніжний лате-макіяж, який їй дуже личив.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

На червону доріжку Голлі вийшла зі своїм коханим — репером DDG справжнє ім'я якого Дерріл Двейн Гренберрі-молодший. Артист був у чорному оверсайз костюмі та стильних окулярах.

Голлі Бейлі та DDG / Фото: Associated Press

Нещодавно у пари народився хлопчик, але його обличчя вони ще не показували. Також невідомо, як його назвали, хоча деякі шанувальники припускають, що малюка назвали Гейло.

А ось буквально днем раніше зірка "Русалоньки" із сестрою відвідала галаконцерт, який відбувся напередодні церемонії "Греммі". На червону доріжку 23-річна дівчина вийшла в ефектній чорній сукні з американською проймою та галтером. Це була її перша поява на червоній доріжці після пологів.

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