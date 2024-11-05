Доступно кожній: Діта фон Тіз розкрила секрет своєї молодої шкіри

51-річна американська модель, акторка та танцівниця – Діта фон Тіз – відома як королева бурлеску. Її фігура має приголомшливий вигляд, а у своєму еротичному шоу вона досі виступає повністю оголеною та збирає захоплені погляди.

Про секрет своєї молодої шкіри вона розповіла The Sun. Діта зізналася, що хотіла б знати про цей трюк, коли вона була молодша.

Діта фон Тіз / Фото: Instagram Діти фон Тіз

По-перше, вона щодня користується сонцезахисним кремом і постійно оновлює його протягом дня.

А по-друге, фон Тіз спить лише на спині. Їй потрібен був час, щоб освоїти техніку сну, і навіть довелося переучуватися спати не на боці. Вона зрозуміла, що деякі зморшки на її обличчі з'являються саме тому, що спить, уткнувшись обличчям у подушку. До того ж сон на спині допомагає уникнути набряків та мішків під очима. "Я навчилася спати на спині, і це створило дива", — зізналася діва.

Нагадаємо, раніше Діта фон Тіз вийшла на прогулянку в образі від українського дизайнера. Вона продемонструвала ефектний образ у червоній сукні-вишиванці з ліліями, оголеними плечима та пишними рукавами від Юлії Магдич.

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