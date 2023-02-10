"Довелося вирвати у неї з рук": костюмерка Патриція Філд розповіла про труднощі роботи з Крістін Девіс

Виявляється, якби костюмерка не наполягла колись на своєму, Шарлотта в серіалі могла б мати зовсім інакший вигляд.

81-річна американська художниця з костюмів і стилістка Патриція Філд розповіла про свою роботу над образом Шарлотти Йорк для серіалу "Секс і місто" і, як виявилося, підбирати вбрання для Крістін Девіс було не так просто.

"З Крістін Девіс проблема полягала в її любові до спідниць А-силуету. Я боролася з нею через них. "У тебе приголомшлива фігура! - сказала я їй. - Ми повинні показати це". Коли я обирала обтислі сукні та спідниці Dolce & Gabbana, щоб підкреслити образ Шарлотти, яка робить обіди, вона турбувалася, що вони будуть занадто вузькими. Мені практично довелося вирвати у неї з рук комплекти светрів Ralph Lauren, щоб одягнути на неї пошиті на замовлення Prada", - розповіла Філд у своїй книжці "Пет у великому місті: моє життя в моді, стилі та порушенні всіх правил", частину з якої опублікувало видання Daily Mail.

Але, мабуть, у сиквелі Філд вже не має такого впливу на Крістін Девіс, оскільки тепер усі образи акторки в серіалі "І просто так..." складаються зі спідниць міді чи нижче колін і переважно зі складками.

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

Знімання серіалу "І просто так..." / Фото: Getty Images

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

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