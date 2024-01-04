Довгоочікувана прем'єра: у прокат вийде фільм за мотивами повісті Кузьми Скрябіна

Навесні, 21 березня, в український прокат виходить фільм за мотивами повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін".

Стрічка занурює в атмосферу 90-х – епоху молодості Кузьми: музику, картатий яскравий стиль і романтичні сподівання молоді. Родзинкою фільму є культова музика Скрябіна.

"Цей фільм про мрії й про те, як важливо не опускати руки на шляху до них!" – сказав виконавець головної ролі Іван Бліндар.

Продюсерами фільму виступили Олексій Терентьєв, Юрій Артеменко й Ольга Пантелеймонова.

Знімання стрічки відбувалося в умовах жорстких обмежень під час карантину у 2020 році. Дату прем'єри було заплановано на 17 березня 2022 року, але у розпал підготовки до прокату відбулося повномасштабне вторгнення.

За сюжетом звичайний хлопець, музикант-початківець Кузьма, за три дні до запланованого концерту вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Там він хоче обміняти раритетну автівку на омріяний шестисотий "Мерседес" у відомого колекціонера. Кузьма обіцяє своїй коханій дівчині Барбарі повернутися додому на крутій тачці, а хлопцям з гурту – обов’язково встигнути на виступ. Але вже з перших хвилин подорожі стає зрозуміло – усе пішло шкереберть. Це історія про становлення музиканта, пошуки себе, дружбу та шлях до мрії, сповнений пригодами.

"Окрім цікавого сюжету, у фільму надзвичайна музична складова, над якою працювали настільки натхненно, що створили безпрецедентну для українського кіно колаборацію - улюблені всіма 16 пісень Кузьми переспівали спеціально для фільму найвідоміші українські топвиконавці. Релізи деяких треків відбулися на музичних майданчиках раніше, прем'єру інших заплановано найближчим часом. Згодом усі композиції планують об'єднати й випустити в складі спеціального музичного альбому", – розповіла режисерка Ольга Ряшина.

Частина прибутків від кінотеатрального прокату буде направлена до Фонду Скрябіна для допомоги захисту нашої держави.

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