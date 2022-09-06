Довгоочікуваний хлопчик: екс"ангел" Victoria's Secret народила третю дитину

Для супермоделі та її бойфренда Андре Леммерса – це перша спільна дитина. Також Ліма має двох дорослих доньок – Валентину та Сієнну – від колишнього чоловіка, сербського баскетболіста Марка Ярича.

Адріана Ліма та Андре Леммерс / Фото: Associated Press

Малюк з'явився на світ 29 серпня 2022 року в Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Пара вибрала досить рідкісне ім'я для дитини і назвала його Ціан (Cyan англ.) Джерело, близьке до пари, повідомило Daily Mail, що ім'я їхнього сина "навіяне красивими квітами води у всьому світі в таких місцях, як Мальдіви, Багами та Бора- Бора”.

Мама та дитина здорові і вже перебувають вдома. Про вагітність Адріана оголосила публічно, опублікувавши кумедне відео у TikTok. в якому показує своєму коханому – кінопродюсеру Андре Леммерсу – позитивний тест на вагітність. Чоловік був збентежений побаченим, а модель не приховувала своєї радості.

Адріана Ліма та Андре Леммерс / Фото: Associated Press

Вперше Адріана з'явилася на публіці з новим коханим під час минулорічного Венеційського кінофестивалю.

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