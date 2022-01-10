Довів дівчину до сліз: Бруклін Бекхем зробив Ніколі Пельтц на день народження зворушливий подарунок

Довів дівчину до сліз: Бруклін Бекхем зробив Ніколі Пельтц на день народження зворушливий подарунок

9 січня свій 27-й день народження відсвяткувала Нікола Пельтц – модель, акторка та наречена Брукліна Бекхема.

Дівчина опублікувала фото в Instagram сторіз і показала, який подарунок їй подарував коханий. Бруклін здивував Ніколу неймовірно зворушливим подарунком, який змусив її плакати.

Бекхем зробив нове татуювання із написом "dvbrch", що є даниною поваги до сім'ї дівчини і де фігурують ініціали кожного з членів сім'ї Ніколи.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельц / Getty Images

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Підпис під літерами говорить: "Зосереджений на теперішньому, щирий до інших і довіряючи собі, знай, що ти не можеш зазнати невдачі". Коментуючи милий жест свого хлопця, Нікола написала у сторіз:

"Він зробив татуювання молитви Джини" (улюбленої бабусі Ніколи, яка померла напередодні дня народження Пельтц два роки тому), а потім додала емоційний смайлик і написала: "@brooklynbeckham, ти моя споріднена душа".

Бруклін Бекхем / Instagram Ніколи Пельтц

Зазначимо, у Брукліна Бекхема на тілі 20 татуювань, але він ще має наздогнати свого батька Девіда, у якого 63 малюнки на тілі. Молодші брати Брукліна також набивають тату, у 19-річного Ромео їх сім, а 16-річний Круз зробив своє першого тату — метелика на правому стегні.

Нагадаємо, 9 січня також відсвяткувала день народження герцогиня Кембриджська.

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