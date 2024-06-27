Довжина її підвела: з Леоні Ганне стався невеликий модний конфуз на Тижні моди

Для фешншоу зірка обрала монохромне вбрання.
Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка – Леоні Ганне – знову відвідала Францію. Зірка Instagram прибула до Парижа заради Тижня високої моди, який стартувала цього понеділка. Вона відвідала шоу бренду Elie Saab, під час якого бренд презентував колекцію осінь-зима 2024-2025.
На Леоні цього разу було вбрання чорного кольору, а точніше костюм, що включав довгі штани, які аж волочилися підлогою, а також топ без бретельок, але з драпуванням на грудях. Носила вона це вбрання у поєднанні з чорною сумкою від Chanel, сонцезахисними окулярами та золотими прикрасами.
Проте довжина штанів-кльош трохи підвела Леоні, оскільки через прогулянку вулицею чорна тканина дуже забруднилася.
Однак брудні штани ніщо порівняно з підробленою сукнею. Неприємніша ситуація трапилася якось із Кортні Лав. 2007 року Кортні та її дочка Френсіс Кобейн відвідали вечірку і на яку вдова Курта Кобейна одягла сукню-підробку від Chanel, яку для неї приготувала помічниця.
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