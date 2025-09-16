Драматично і з родзинкою: Марго Роббі знову в центрі уваги через свою нову сукню

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі відвідала прем’єрний показ фільму «Велика смілива красива подорож» у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку. Акторка вийшла на червону доріжку у вбранні, яке для неї підібрав новий стиліст Ендрю Мукамал — чорно-білій сукні від Mugler.

Марго Роббі / © Associated Press

Її сукня була реплікою вбрання з колекції от-кутюр 1998 року, яку модельєр представив у Парижі на Тижні моди. Вона містила білий тісний корсет-боді, а також чорну спідницю з високими розрізами по обидва боки. Вбрання випущене брендом для колекції Mugler re/edit — капсульної лінійки з 24 культових образів, які переосмислюють архівні моделі в дусі нової епохи. re/edit була створена, щоб відкрити новий погляд на сміливу творчість Тьєррі Мюглера, фокусуючись на його колекціях прет-а-порте і от-кутюр від 1985-го до 2000-х років.

Марго Роббі / © Associated Press

На спині вбрання Роббі також мало шнурівку, яка робила його цікавішим, а в зоні стегон сукня була скульптурною — об’єм у цій зоні робив талію візуально тоншою.

Марго Роббі / © Associated Press

Також Роббі доповнила лук босоніжками на високих підборах і прикрасами від бренду Lorraine Schwartz. Її волосся було укладене в романтичну зачіску з локонами, а макіяж був простим і ніжним.

Марго Роббі / © Associated Press

Роббі з’явилася на заході з актором-колегою Коліном Фарреллом, який обрав для цієї нагоди класичний сірий костюм. Вони разом позували перед фотографами.

Марго Роббі та Колін Фаррелл / © Associated Press

Фільм «Велика смілива красива подорож» має вийти в прокат 18 вересня, а його сюжет розповість про двох незнайомців, які зустрічаються на весіллі спільного друга. Внаслідок загадкового збігу обставин вони вирушають у велику, сміливу, красиву подорож — дивовижну пригоду, яка дарує їм можливість знову пережити найважливіші моменти свого життя.