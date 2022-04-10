Друга спроба через 20 років: Дженніфер Лопес та Бен Афлек заручилися

Найпопулярніша пара Голлівуду знову спробує створити сім'ю.

Минулого року стало відомо про возз'єднання найпопулярнішої пари Голлівуду — Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Знаменитості вирішили знову зустрічатися після того, як 2003 року скасували своє весілля. Весь 2021 пара активно разом з'являлася на публіці, неодноразово була помічена під час прогулянок містом і на шопінгу, також вони багато проводили час з дітьми одне одного і подорожували.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

Тепер же стало відомо, що Лопес і Аффлек заручилися вдруге, повідомляє Vogue. Офіційної заяви від пари не було, але 7 квітня Дженніфер потрапила під приціл папараці під час шопінгу в меблевому магазині, щоб купити речі для їхнього із Беном нового спільного будинку, який вони нещодавно придбали за 50 мільйонів доларів. Увагу в образі зірки привернула обручка з величезним зеленим діамантом, що красувалося на безіменному пальці її лівої руки.

Наступного дня на сайті OnTheJLo.com, Джей Ло з'явилося коротке відео, в якому вона демонструє обручку з цим досить рідкісним зеленим діамантом. "Ти ідеальний", – каже зірка за кадром.

Обручка Дженніфер Лопес / OnTheJLo.com

Нагадаємо, що Лопес та Аффлек зустрічалися на початку 2000-х і були заручені у 2002-му, але 2003 року їхнє весілля було скасовано за день до урочистостей, що тоді сталося пара ніколи не розповідала. Після розлучення з Аффлеком Дженніфер вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні та народила від нього близнюків Емму та Макса, а Бен 2005 року одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, і в цьому шлюбі у них народилося троє дітей: дочки Вайолет та Серафіна і син Семюель.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес / Associated Press

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