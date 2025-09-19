Дружать вже 22 роки: Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс обіймалися і кривлялися перед камерою в новій фотосесіїї

Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс

38-річна акторка Ліндсей Логан і 66-річна акторка Джеймі Лі Кертіс з’явилися в новій фотосесії для People. На сторінках журналу вони з’явилися в однакових білих сорочках. Зірки кривлялися на камеру, дуріли і, судячи з фото, весело проводили час під час зніманнь.

Фотосесія була присвячена виходу другої частини фільму «Шалена п’ятниця» — «Ще одна шалена пʼятниця» («Freakier Friday»), промотуром якого зараз зайняті обидві акторки.

Цікаво, що Ліндсей і Джеймі дружать ще зі зніманнь першої частини фільму. Коли 2023 року в Логан народився син Луай, Кертіс жартома назвав себе «його кінематографічною бабусею», а Логан вітала Кертіс, коли та того самого року здобула «Оскара» за фільм «Усе, скрізь, усе одразу».

«Ми знайшли спільну мову і справді підтримували зв’язок. І це для мене дещо особливе і рідкісне. Я знаю, що можу їй довіряти. А ось про багатьох людей я такого сказати не можу. Я знаю, що, якщо я їй щось розповім, це залишиться з нею. Ми обидві пройшли через труднощі. Ми зблизилися і справді зберегли зв’язок. І це для мене особливе і рідкісне», — зазначила Кертіс в інтерв’ю People.

«Джеймі була зі мною в той період життя, коли я переживала багато чого публічно. Але в особистому житті ми були дуже близькі. Безпека — дуже важливе слово для мене. Мені важливо почуватися в безпеці поруч із людьми. І Джеймі для мене — одна із таких людей. Наприклад, я почуваюся в цілковитій безпеці поряд із тобою. Мені спокійно казати тобі щось», — додала Логан.

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан зачарувала аутфітом на прем’єрі фільму «Ще одна шалена пʼятниця». Акторка з’явилася на івенті в образі своєї героїні Анни Коулман з першого фільму. На ній була лавандова сукня максі по фігурі, яку для неї створив бренд Ludovic de Saint Sernin.