Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала струнку фігуру у купальнику з плетінням макраме

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників німецького бренду Watercult.

В Instagram модель показала кілька світлин зі знімань.

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Перед фотокамерою Даша постала у суцільному чорному купальнику, прикрашеному у зоні декольте плетінням макраме. Купальник чудово підкреслив її струнку фігуру.

Пляжний лук Хлистун доповнило укладання з мокрим ефектом і максимально природний макіяж. Позувала вона, сидячи на сидінні автівки.

Нагадаємо, в іншій фотосесії Даша Хлистун позувала без бюстгальтера.

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