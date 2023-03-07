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Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала струнку фігуру у купальнику з плетінням макраме

Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала струнку фігуру у купальнику з плетінням макраме

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
93
Час на прочитання
1 хв
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Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала струнку фігуру у купальнику з плетінням макраме

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Даша Хлистун показала фоловерам знімки із промокампанії бренду купальників.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – знялася у рекламній кампанії нової колекції купальників німецького бренду Watercult.

В Instagram модель показала кілька світлин зі знімань.

(щоб побачити інше фото, гортайте праворуч)

Перед фотокамерою Даша постала у суцільному чорному купальнику, прикрашеному у зоні декольте плетінням макраме. Купальник чудово підкреслив її струнку фігуру.

Пляжний лук Хлистун доповнило укладання з мокрим ефектом і максимально природний макіяж. Позувала вона, сидячи на сидінні автівки.

Нагадаємо, в іншій фотосесії Даша Хлистун позувала без бюстгальтера.

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Дата публікації
Перегляди
93
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