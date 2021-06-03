Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала, як годує доньку грудьми

Даша Хлистун показала свою місячну доньку.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — з радістю ділитися зі своїми фоловерами в Instagram своїм материнством і різними порадами.
Модель порадила всім матуся для годування використовувати подушку, яка полегшує процес. В Instagram Stories вона виклала коротке відео, як тримає донечку Аріану на подушці і годує грудьми.
Ще Хлистун опублікувала миле фото чоловіка Макса, у якого на грудях спить їхнє малятко.
"Можу сміливо залишати і летіти на роботу. Батькова доця", — написала на світлині Даша.
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