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Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала, як годує доньку грудьми

Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала, як годує доньку грудьми

Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка показала, як годує доньку грудьми

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Даша Хлистун показала свою місячну доньку.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — з радістю ділитися зі своїми фоловерами в Instagram своїм материнством і різними порадами.

Модель порадила всім матуся для годування використовувати подушку, яка полегшує процес. В Instagram Stories вона виклала коротке відео, як тримає донечку Аріану на подушці і годує грудьми.

Даша Хлистун / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Ще Хлистун опублікувала миле фото чоловіка Макса, у якого на грудях спить їхнє малятко.

Макс Михайлюк / © Instagram Даші Хлистун
Макс Михайлюк / Instagram Даші Хлистун

"Можу сміливо залишати і летіти на роботу. Батькова доця", — написала на світлині Даша.

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