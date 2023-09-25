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Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка замилувала фотоколажем із підросло донькою

Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка замилувала фотоколажем із підросло донькою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
405
Час на прочитання
1 хв
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Дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка замилувала фотоколажем із підросло донькою

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Модель показала, як підросла її 2-річна донька.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – замилувала фоловерів в Instagram фотоколажем, на якому вона зазнімкована з їхньою 2-річною донькою Аріаною.

Даша Хлистун із донькою / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун із донькою / Фото: Instagram Даші Хлистун

Модель із донькою кривлялися і робили селфі. Вийшли дуже милі світлини.

Донька Михайла і Даші вже помітно підросла і дуже схожа на маму.

"Люблю, мій курносику", – підписала фото Хлистун.

Нагадаємо, Макс Михайлюк показав, як він проводить час із донькою, поки дружина поїхала у відрядження.

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Дата публікації
Перегляди
405
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