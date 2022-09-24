Дружина екс"Холостяка" Михайлюка підкреслила струнку фігуру сукнею з паєтками

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram новий ефектний аутфіт.

На чорно-білому знімку манекенниця постала у блискучій сукні, розшитій паєтками, з американською проймою. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру дівчини.

Свій лук Даша доповнила гладким пучком та вечірнім макіяжем. У вухах у неї були сережки-пусети.

Світлину Хлистун підписала рядками із пісні Кузьми Скрябіна та Ірини Білик "Мовчати": "Місяць впав. Темно в кімнаті, як добре що ти, навчилась мовчати".

Нагадаємо, минулого разу Даша продемонструвала спокусливий образ у відвертій сукні з високим розрізом, оголеною спиною і глибоким декольте. Під вбранням була відсутня білизна.

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