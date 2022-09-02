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Дружина екс"Холостяка" Михайлюка у бікіні з принтом "собачий зуб" позувала на дитячому майданчику

Дружина екс"Холостяка" Михайлюка у бікіні з принтом "собачий зуб" позувала на дитячому майданчику

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Дружина екс"Холостяка" Михайлюка у бікіні з принтом "собачий зуб" позувала на дитячому майданчику

Даша Хлистун

Даша Хлистун похизувалася стрункою фігурою у стильних купальниках.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram Stories цікаве фото.

Даша позувала у рожевому бікіні з принтом "собачий зуб", сидячи на гойдалці на дитячому майданчику, який розташований біля ЖК, у якому вона живе.

Даша Хлистун / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

На знімку Хлистун відповіла на запитання фоловерів, який у неї розмір ноги – 37.

Біля дитячого майданчика є зона для відпочинку із басейном, де Даша приймала сонячні ванни. На іншій світлині вона постала у жовтому купальнику, демонструючи свою струнку фігуру.

Даша Хлистун / © Instagram Даші Хлистун
Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Нагадаємо, Хлистун розсекретила свою вагу через рік після пологів.

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