Дружина і три доньки Сильвестра Сталлоне вийшли у світ: розглядаємо образи красунь

Актор у щасливому шлюбі вже багато років і виховав трьох доньок.

У відомого актора Сильвестра Сталлоне велика сім'я, з якою він часто з'являється на світських заходах. У п'ятницю, 22 листопада, зірка серії фільмів "Роккі" відвідав благодійний вечір організації amfAR, що проводився у Лас-Вегасі.

Відвідав цей галавечір Сталлоне зі своїми трьома дочками – Софією, Сістін та Скарлетт. Дівчата народилися у шлюбі Сильвестра з моделлю Дженніфер Флавін.

Вони мали просто сенсаційний вигляд, оскільки кожна одягла гарні вечірні сукні та високі підбори. Також сестри доповнили образи макіяжем та зачісками.

Софія, Сістін та Скарлетт Сталлоне / Фото: Getty Images

Мати дівчат – Дженніфер Флавін – теж відвідала захід. Однак вона сяяла перед фотографами в гламурній сукні смарагдового кольору, повністю розшитого лелітками. Також у вбрання були тонкі бретельки, невелике драпування на декольте та декоративна вставка тканини на талії. Сукню вона носила із сріблястими босоніжками.

Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

78-річний батько сімейства також з'явився на цьому заході. Сильвестр Сталлоне одягнув синій костюм, який носив у поєднанні з чорною сорочкою та синьою краваткою.

Сім'я Сильвестра Сталлоне / Фото: Getty Images

Також захід благодійної організації відвідала британська акторка Джуно Темпл у сукні від Roberto Cavalli з квітковим принтом.

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