Дружина Максима Чмерковського зі сльозами на очах розповіла про війну в Україні та підтвердила, що її чоловік все ще не поїхав волонтерити

Дружина Максима Чмерковського зі сльозами на очах розповіла про війну в Україні та підтвердила, що її чоловік все ще не поїхав волонтерити

Дружина Максима Чмерковського записала кілька емоційних сторіз і розповіла, що плаче через Україну, а також повідомила, що її чоловік Максим все ще вдома.

Професійна танцівниця Пета Маргатройд зі сльозами на очах розповіла про атаки на Україну у своїх історіях в Instagram: "Це постійно розбиває мені серце". У відео, опублікованому в її Instagram Stories у середу, 35-річна учасниця "Танців із зірками" плакала та говорила фанатам: "Це постійно розбиває мені серце".

"Я щосили намагаюся пережити кілька днів. Іноді у мене бувають чудові дні, а іноді жахливі дні, тому що я просто не можу викинути це з голови. Я ходила цими вулицями, була там. Це така красива країна", — сказала вона про Україну. "І діти, які помирають просто зараз...", — каже Пета.

Пета Мургатройд / Instagram Пети Мургатройд

Потім вона закликала своїх підписників подивитись кадри, якими вона раніше поділилася у своїй стрічці в Instagram, на яких видно, як Україна зазнає атак з боку Росії.

Її чоловік українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Максим Чмерковський кілька тижнів тому втік із України до США та обіцяв повернутися до Європи, щоб допомагати українцям. Проте Пета розповіла, що Макс усе ще вдома.

"Але це не означає, що ми не робимо постійно щось, щоб спробувати допомогти, і ми не думаємо постійно про те, що там відбувається кожен божий день. Будь ласка, майте це на увазі", — сказала Пета.

Раніше жінка висловила полегшення після того, як Чмерковський повернувся додому.

"Я ніколи не думала, що наша сім'я буде безпосередньо мати справу з цим", — написала вона і опубликувала серію зворушливих фотографій. "Я ніколи не думала, що те, що ми бачимо по телевізору, стане реальністю 2022 року. Я ніколи не обіймала його так міцно. Трясуся і нескінченно вдячна", — сказала тоді Пета.

Раніше Чмерковський розповідав на CNN, що провів кілька днів у докорі сумління за те, що на початку війни втік з України. І зараз працює над тим, щоб повернутися і допомагати з Європи. Але тільки його роздуми на тему, якось сильно затяглися.

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