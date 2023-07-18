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Дружина Мессі практично затьмарила Вікторію Бекхем на вечірці на честь футболіста

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
2016
Час на прочитання
2 хв
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Дружина Мессі практично затьмарила Вікторію Бекхем на вечірці на честь футболіста

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми — Гарпер та Крузом / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Американський клуб "Інтер" Маямі, одним із власників якого є Девід Бекхем, днями оголосив про підписання контракту з аргентинським футболістом Ліонелем Мессі. Клуб організував вечірку на честь цього, на якій була присутня і сім'я Бекхемів практично в повному складі.

Вікторія Бекхем опублікувала кілька фотографій з паті у своєму блогу в Instagram. Дизайнерка прибула на захід у чорному боді та білому штанному костюмі та мала дуже стильний вигляд. Девід же одягнув темно-синій костюм і блакитну сорочку.

Також на вечірці були донька пари – 12-річна Гарпер та 18-річний син Круз.

"Ласкаво просимо @leomessi @antonelaroccuzzo до Маямі!! Так багато поцілунків!! Люблю вас @davidbeckham @cruzbeckham #harperseven ⚽️", — написала у підписі до кадрів Вікторія.

(гортайте фото праворуч)

Дружина легендарного футболіста Лео Мессі – Антонелла Роккуццо також запостила кілька знімків у блогу зі словами подяки новому клубу свого 36-річного чоловіка.

"Нові починання. Яка прекрасна любов, з якою вони прийняли тебе З усіма @leomessi! Завжди поряд з тобою! @intermiamicf!!!", — написала дружина спортсмена.

Антонелла з'явилася на публіці в білому топі на шнурівці, яким підкреслила свої пишні груди і в широких рожевих штанях-кльошах. Взута вона була у білі босоніжки на високій платформі.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
2016
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