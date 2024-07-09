Дружина Роберта Паттінсона показала, який вигляд має через 4 місяці після пологів

32-річна британська співачка та актриса Сьюкі Вотергаус та 38-річний актор Роберт Паттінсон у березні цього року стали вперше батьками – у них народилася донька, ім'я якої вони досі тримають у секреті. Нещодавно актриса з'явилася з нею на глянцевій обкладинці. Зірка позувала в шубі від Bottega Veneta, а маля вона притискала до грудей.

instagram.com/sukiwaterhouse

І ось через 4 місяці після пологів Сьюкі вирішила показати, який вигляд має її фігура. Вона позувала в малиновому бікіні з принтом біля басейну.

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"У світі недостатньо часу для тієї кількості ягід та книг, які я хочу з'їсти", — написала Вотергаус під фото.

Вона має приголомшливий вигляд.

Зазначимо, Роберт та Сьюкі познайомилися у 2018 році, а після народження доньки таємно одружилися. Для обох цей шлюб став першим. Під час вагітності Вотергаус часто відвідувала різні заходи та підкреслювала живіт гарним вбранням.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ще будучи вагітною, Сьюкі Вотергаус вийшла в світ у червоній сукні. Вона прийшла на червону доріжку у Королівському Альберт-холі в Лондоні у фатиновому вбранні винного відтінку.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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