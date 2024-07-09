Дружина Роберта Паттінсона показала, який вигляд має через 4 місяці після пологів

Актриса похизувалася фігурою у бікіні.
32-річна британська співачка та актриса Сьюкі Вотергаус та 38-річний актор Роберт Паттінсон у березні цього року стали вперше батьками – у них народилася донька, ім'я якої вони досі тримають у секреті. Нещодавно актриса з'явилася з нею на глянцевій обкладинці. Зірка позувала в шубі від Bottega Veneta, а маля вона притискала до грудей.
І ось через 4 місяці після пологів Сьюкі вирішила показати, який вигляд має її фігура. Вона позувала в малиновому бікіні з принтом біля басейну.
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"У світі недостатньо часу для тієї кількості ягід та книг, які я хочу з'їсти", — написала Вотергаус під фото.
Вона має приголомшливий вигляд.
Зазначимо, Роберт та Сьюкі познайомилися у 2018 році, а після народження доньки таємно одружилися. Для обох цей шлюб став першим. Під час вагітності Вотергаус часто відвідувала різні заходи та підкреслювала живіт гарним вбранням.
Нагадаємо, ще будучи вагітною, Сьюкі Вотергаус вийшла в світ у червоній сукні. Вона прийшла на червону доріжку у Королівському Альберт-холі в Лондоні у фатиновому вбранні винного відтінку.
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