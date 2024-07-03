Дружина Роберта Паттінсона з'явилася на обкладинці глянцю з їхньою новонародженою донькою

32-річна британська співачка та актриса Сьюкі Вотергаус стала головною зіркою нового випуску британської редакції Vogue. На обкладинці дівчина з'явилася із новонародженою донькою на руках. Батько дитини – актор Роберт Паттінсон.

instagram.com/sukiwaterhouse

Зірка позує в шубі від Bottega Veneta, а малечу, ім'я якої досі не відомо, вона притискає до грудей.

Також Вотергаус приміряла й інші стильні образи: напівпрозору сукню з хутром на подолі, мереживну чорну сукню від Chloe, міні з оборками від Burberry та інші.

instagram.com/sukiwaterhouse

instagram.com/sukiwaterhouse

А на один із кадрів Сьюкі позує в шубі від Marni, а на її плечі сидить папуга.

Зазначимо, Роберт та Сьюкі познайомилися у 2018 році, а після народження доньки у березні цього року таємно одружилися. Для обох цей шлюб став першим. Під час вагітності Вотергаус часто відвідувала різні заходи та підкреслювала живіт гарним вбранням. Дитину вона вперше показала на своїй сторінці у Instagram, але імені не назвала.

Нагадаємо, раніше Сьюкі Вотергаус з'явилася на зніманнях реклами. Вона знімалася у рекламі навушників Sonos.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Getty Images

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