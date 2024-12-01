Дружить з мамою бойфренда: співачка Тейлор Свіфт під прицілом папараці

Суперзірка і мільярдерка Тейлор Свіфт знову потрапила під приціл папараці в Канзас-Сіті, коли йшла на гру свого бойфренда Тревіса Келсі — він гравець в американський футбол і співачка регулярно ходить на стадіон, щоб повболівати за нього.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Однак цього разу зірку помітили в компанії мами Тревіса – Донни Келсі. Жінок сфотографували разом 29 листопада.

Тейлор для спортивного матчу одягла цього светр від Louis Vuitton та чорні лосини. Шику вбранню додали черевики від Alaia, сумка від Versace та золоті прикраси. Волосся Тейлор зібрала і заплела в косичку. На обличчі співачка зробила свій улюблений макіяж із червоною помадою та чорними стрілками.

Тейлор Свіфт та Донна Келсі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше вона прийшла на гру у вбранні від Versace у дрібну клітинку, яку поєднала з корсетом від Victoria's Secret.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

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