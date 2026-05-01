Дружина актора Меттью Макконагі — Каміла Алвес — позувала у сукні з лелітками на заході
Жінка обрала простий фасон сукні, однак вбрання було розкішно декороване.
Каміла Алвес Макконагі відвідала 14-й щорічний галавечір Mack, Jack & McConaughey, який традиційно провели у Техасі. Це щорічний благодійний захід, заснований актором Метью Макконагі разом із його друзями — музикантом Джеком Інґремом та футбольним тренером Маком Брауном.
Вона обрала для своєї появи гламурну максісукню, яка ідеально підкреслювала фігуру. Вбрання було повністю розшите лелітками і бісером, тому попри лаконічний фасон, розкішно сяяло і мало святковий вигляд.
Також захід відвідали Метью Макконагі і його з Камілою діти. Під приціл фотографів потрапила 16-річна донька пари Віда, яка на заході батька з’явилася у вишуканій синій сукні.