Дружина актора Меттью Макконагі вийшла у світ з їхньою 16-річною донькою-красунею

Каміла Алвес / © Associated Press

Реклама

Каміла Алвес — дружина актора Меттью Макконагі — відвідала церемонію нагородження «Жінка року» за версією TIME, яка відбулася у Голлівуді. 44-річна модель з’явилася на публіці в сукні-пальті дуже елегантного крою, адже вбрання мало підплічники, а також було приталеним.

V-подібне декольте робило силует витягнутим та акцентувало увагу. А те, що сукня була відтінку вершкового масла, чудово контрастувало з темним кольором волосся Каміли. Також жінка доповнила образ слінгбеками з гострим носом, лаконічним макіяжем і кількома прикрасами з діамантами.

Каміла Алвес / © Associated Press

На церемонію Каміла прийшла в компанії своєї 16-річної доньки Віди, яка дуже на неї схожа. Дівчина, як і мама, одягла сукню-жакет, але коротку. Також вона доповнила образ чорними колготками та босоніжками на підборах.

Реклама

Як і її мама, Віда розпустила своє довге розкішне волосся, зробила легкий макіяж з ніжними рум’янами на щоках і додала лаконічний золотий кулон на шию.

Каміла Алвес та Віда Макконагі / © Associated Press

Віда Макконагі вже неодноразово виходила з батьками на публіку, наприклад, торік вона з’явилася на галавечорі, який також відвідали два її брати.

Родина Макконагі / © Getty Images