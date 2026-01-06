- Дата публікації
-
Категорія
- Шоу-бізнес
- 374
Дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — похизувалася ідеальною фігурою в жовтому бікіні
30-річна акторка Нікола Пельтц поділилася з фоловерами пікантним знімком.
У понеділок дружина Брукліна Бекхема продемонструвала в Instagram історіях свою приголомшливу фігуру в жовтому бікіні без бретелей після святкування дня народження зі своїм чоловіком та батьками.
На дівчині був жовтий купальник, оздоблений рюшами, а зверху вона накинула білий халат. Нікола зібрала волосся в пучок і позувала для селфі у дзеркалі, додавши смайли у вигляді рожевих бантиків.
Нагадаємо, минулими вихідними Пельтц відсвяткувала свій день народження (хоча народилася вона 9 січня), а вечірку в рожевому балетному стилі вирішила організувати на кілька днів раніше. Тоді у своєму блогу Нікола показала величезний рожевий торт, а сама з’явилася на святі в рожевому топі та джинсах.
Нагадаємо, Нікола та Бруклін ворогують із Девідом і Вікторією Бекхемами — батьками Брукліна, хоча родина Бекхемів нещодавно опублікувала у сторіз фотографії Брукліна, натякнувши на те, що вони продовжують вважати його своєю родиною та прагнуть примирення. Від Брукліна, щоправда, жодної реакції на допис не надійшло.