Бруклін та Нікола Пельтц-Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

У понеділок дружина Брукліна Бекхема продемонструвала в Instagram історіях свою приголомшливу фігуру в жовтому бікіні без бретелей після святкування дня народження зі своїм чоловіком та батьками.

На дівчині був жовтий купальник, оздоблений рюшами, а зверху вона накинула білий халат. Нікола зібрала волосся в пучок і позувала для селфі у дзеркалі, додавши смайли у вигляді рожевих бантиків.

Нікола Пельтц-Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нагадаємо, минулими вихідними Пельтц відсвяткувала свій день народження (хоча народилася вона 9 січня), а вечірку в рожевому балетному стилі вирішила організувати на кілька днів раніше. Тоді у своєму блогу Нікола показала величезний рожевий торт, а сама з’явилася на святі в рожевому топі та джинсах.

Бруклін та Нікола Пельтц-Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нагадаємо, Нікола та Бруклін ворогують із Девідом і Вікторією Бекхемами — батьками Брукліна, хоча родина Бекхемів нещодавно опублікувала у сторіз фотографії Брукліна, натякнувши на те, що вони продовжують вважати його своєю родиною та прагнуть примирення. Від Брукліна, щоправда, жодної реакції на допис не надійшло.