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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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34
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1 хв

Дружина Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — позувала в міні та ажурних колготках

Зірка знялася у новій рекламній кампанії відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

32-річна модель та інфлюенсерка Джорджина Родрігес продемонструвала декілька ефектних осінніх образів у новій рекламній кампанії італійського бренду Calzedonia. Дружина Кріштіану Роналду опублікувала фотографії в Instagram.

На одному зі знімків Джорджина позувала в обтислій сірій мінісукні, яку доповнила курткою, коричневими напівпрозорими колготками та туфлями на підборах. Цей наряд підкреслив стрункі ноги зірки.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Для іншого кадру модель обрала чорну мінісукню з мереживними вставками та ажурні колготки.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Також вона позувала в чорній обтислій сукні з прозорими колготками та в класичних туфлях-човниках.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

У новій кампанії акцент зроблено на колготках як на самостійному елементі стильного образу. Джорджина продемонструвала, як поєднувати різні фактури та відтінки з короткими сукнями, створюючи ефектні комплекти для прохолодної пори року.

Нагадаємо, раніше дружина Кріштіану Роналду у ефектному шкіряному вбранні з’явилася на публіці.

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