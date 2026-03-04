- Дата публікації
Дружина мільярдера Безоса — 56-річна Лорен Санчес — у вишуканому білосніжному образі сходила на інтерв’ю
Дружина мільярдера та засновника Amazon продемонструвала новий образ у Нью-Йорку.
Лорен Санчес відвідала студію шоу «Today», щоб розповісти про свою другу дитячу книгу «Муха, що літала під морем» та свій досвід життя з дислексією, яка є у неї та однієї з її трьох дітей від попередніх стосунків.
Одягла Лорен білосніжний костюм з жакетом, який чудово підкреслював фігуру та був доповнений паском і великою квіткою на плечі, а також на жінці була приталена спідниця-русалка довжини міді.
Шику її образу додали розкішні аксесуари — окуляри з великими лінзами, діаманти, білосніжні туфлі на великих підборах та ексклюзивна сумка з бамбуковими ручками на якій тула вишита обкладинка її книжки.
Також Лорен випустила раніше книжку «Муха, яка полетіла в космос».