Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес відвідала студію шоу «Today», щоб розповісти про свою другу дитячу книгу «Муха, що літала під морем» та свій досвід життя з дислексією, яка є у неї та однієї з її трьох дітей від попередніх стосунків.

Одягла Лорен білосніжний костюм з жакетом, який чудово підкреслював фігуру та був доповнений паском і великою квіткою на плечі, а також на жінці була приталена спідниця-русалка довжини міді.

Лорен Санчес / © Getty Images

Шику її образу додали розкішні аксесуари — окуляри з великими лінзами, діаманти, білосніжні туфлі на великих підборах та ексклюзивна сумка з бамбуковими ручками на якій тула вишита обкладинка її книжки.

Лорен Санчес тримає свою ексклюзивну сумку / © Getty Images

Також Лорен випустила раніше книжку «Муха, яка полетіла в космос».