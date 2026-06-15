Лорен Санчес

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Лорен Санчес поділилася в Instagram чорно-білою світлиною, на якій вона постала у спокусливому вечірньому образі.

Позувала дружина мільярдера Джеффа Безоса у шовковій чорній сукні-комбінації на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Лорен Санчес

Аутфіт Санчес доповнила намистом з камінням, масивними діамантовими сережками-пусетами і браслетом на руці. Вона зробила зачіску з локонами і макіяж з пишними віями. Лорен кокетливо тримала руками волосся і усміхалася на камеру.

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Нагадаємо, Лорен Санчес одягла на Met Gala темно-синю сукню від бренду Schiaparelli, натхнену скандальним портретом.

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