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- Шоу-бізнес
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Дружина мільярдера Безоса — Лорен Санчес — у сукні-комбінації похизувалася пишним декольте
56-річна дружина мільярдера Джеффа Безоса виклала чорно-біле фото свого нового вечірнього аутфіту.
Лорен Санчес поділилася в Instagram чорно-білою світлиною, на якій вона постала у спокусливому вечірньому образі.
Позувала дружина мільярдера Джеффа Безоса у шовковій чорній сукні-комбінації на тонких бретельках. Вбрання мало глибоке декольте, яке підкреслило її пишні груди.
Аутфіт Санчес доповнила намистом з камінням, масивними діамантовими сережками-пусетами і браслетом на руці. Вона зробила зачіску з локонами і макіяж з пишними віями. Лорен кокетливо тримала руками волосся і усміхалася на камеру.
Нагадаємо, Лорен Санчес одягла на Met Gala темно-синю сукню від бренду Schiaparelli, натхнену скандальним портретом.