Дружина мільярдера Лорен Санчес продемонструвала ефектний образ у мінісукні
Лорен Санчес у чорному вінтажному міні похизувалася стрункою фігурою.
Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — показалася в ефектному аутфіті. Знімками її нового луку поділилася візажистка Laura Mele на своїй сторінці в Instagram.
Лорен постала у вінтажній чорній обтислій мінісукні з колекції весна-літо 1999 року бренду Mugler з металевими прикрасами на бретельках, яка підкреслила її струнку фігуру, і в чорних капронових колготах. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках.
Образ дружина мільярдера доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями і глянцевим блиском на губах і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками.
Нагадаємо, у Мережі зловтішаються над Лорен Санчес, яка позувала для відео і ледь не впала.