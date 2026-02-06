ТСН у соціальних мережах

Дружина мільярдера Лорен Санчес продемонструвала ефектний образ у мінісукні

Лорен Санчес у чорному вінтажному міні похизувалася стрункою фігурою.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — показалася в ефектному аутфіті. Знімками її нового луку поділилася візажистка Laura Mele на своїй сторінці в Instagram.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Лорен постала у вінтажній чорній обтислій мінісукні з колекції весна-літо 1999 року бренду Mugler з металевими прикрасами на бретельках, яка підкреслила її струнку фігуру, і в чорних капронових колготах. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Образ дружина мільярдера доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із пишними віями і глянцевим блиском на губах і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила великими діамантовими сережками-цвяшками, а руки — каблучками.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Нагадаємо, у Мережі зловтішаються над Лорен Санчес, яка позувала для відео і ледь не впала.

