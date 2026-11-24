Ніта Амбані / фото: instagram.com/swadesh_online

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63-річна Ніта Амбані, дружина найбагатшої людини Індії, знову привернула загальну увагу своїм образом. Філантропка знову продемонструвала свою любов до традиційного індійського одягу. Кожна її поява у сарі на публічних заходах — це спосіб популяризувати традиційний індійський текстиль і вшановувати майстрів, які його створюють, привертаючи увагу до їхніх імен та особистостей.

Нещодавно для публічного заходу, що відбувся в межах зустрічі об’єднання ремісників у магазині в Мумбаї, Амбані обрала рожеве сарі канчипурам у сріблясту клітинку, прикрашене традиційними мотивами рудракші, що підкреслювали його багатовікову історію. Канчипурам (Kanchipuram) — це традиційний різновид індійського шовкового сарі, який виготовляють у місті Канчипурам, що розташоване в штаті Тамілнад на півдні Індії.

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Ніта Амбані / фото: instagram.com/swadesh_online

Як повідомляє видання Vogue, сарі Ніти Амбані виготовлене вручну з шовку тутового шовкопряда, а для створення зари (традиційної металевої нитки) використано справжнє золото та срібло. Над його створенням упродовж чотирьох місяців працював досвідчений майстер-ткач Раджеш Ша.

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У кожну клітинку тканини вплетені традиційні мотиви рудракші та майїл (павича) — характерні орнаменти канчипурамського ткацтва. До сарі Ніта підібрала сріблясту блузу із зари з округлим вирізом. Ледь помітна рожева обробка по краю рукавів гармонійно доповнювала її образ.

Ніта Амбані / фото: instagram.com/swadesh_online

Окрім великої колекції унікальних текстильних виробів, Амбані також відома своєю неперевершеною колекцією прикрас, тож для цього образу вона обрала багаторядне намисто від Swadesh, натхненне ювелірними традиціями Раджастхану. На обох руках вона носила рожеві скляні браслети, доповнивши їх каблучкою, а вуха прикрасила сережками, інкрустованими діамантами.

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