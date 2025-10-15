- Дата публікації
Дружина найбагатшої людини Індії вийшла у світ із сумкою з діамантів: що це за рідкісний аксесуар
В її руці був найдорожчий аксесуар у світі.
Дружина найбагатшої людини Індії Мукаша Амбані — 61-річна Ніта Амбані — вийшла у світ з інкрустованою діамантами сумкою Birkin вартістю 2 млн доларів.
Вона з’явилася на вечірці індійського бренду Manish Malhotra в гламурному металізованому сарі від цього ательє. Образ Ніта доповнила сережками-підвісками з великими колумбійськими смарагдами у формі серця і таким самим браслетом на руці. Однак головною зіркою її образу стала сумка Hermes Sac Bijou Birkin — це настільки ексклюзивна річ, що звичайна Birkin порівняно з нею здається пустушкою.
Що особливого в цій сумці?
Сумка Hermès Sac Bijou випущена всього в трьох екземплярах для колекції високого ювелірного мистецтва Kellymorphose. Кожну деталь ретельно продумав П’єр Арді ще 2012 року. Вона оздоблена 3025 діамантами загальною вагою 111 каратів і призначена не для зберігання найнеобхідніших речей, оскільки є самостійною ювелірною прикрасою і задумана більше як браслет на руку. За даними аукціонного дому Sotheby’s, це — найдорожча сумка Hermès Birkin у світі.
Це не вперше, коли сімейство Амбані демонструє свої статки в такий спосіб. У травні цього року донька мільярдерів з’явилася на Met Gala в кольє з 80-каратним діамантом з колекції своєї матері.