Дружина найбагатшої людини Індії з’явилася на вечірці у рожевому сарі та з сумочкою розшитою перлами

Ніта Амбані з сестрою / © Getty Images

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Дружина індійського мільярдера, 63-річна Ніта Амбані, відвідала щорічну грандіозну вечірку на честь свята Дівалі, яку дизайнер Маніш Малготра влаштував у своїй резиденції в Мумбаї.

Для цього вечора багатійка, яка відома любов’ю до дуже дорогих і рідкісних коштовностей, обрала атласне сарі насиченого рожевого кольору від дизайнера, доповнивши образ кількома ефектними прикрасами зі своєї неймовірної колекції.

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Ніта Амбані з сестрою / © Getty Images

Сарі Ніти було оздоблене витонченим золотим мереживом і різнокольоровими кристалами Swarovski, які створювали на тканині красиву гру барв і світла. Блуза під сарі була не менш вишуканою, адже також була прикрашена кристалами Swarovski.

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Вбрання доповнювала сумочка ручної роботи в стилі пічвай. Вишуканий аксесуар прикрашали емальовані лотоси ручної роботи, оздоблені діамантами, а також вишивка перлами. Ця сумочка — це поєднання мистецтва та ювелірної майстерності.

Попри те, що яскраве сарі привертало увагу, особливого шарму образу додали прикраси Ніти. Вона обрала сяйливі кафи для вух, масивний акцентний браслет і каблучку велитенського розміру. Кожна прикраса підкреслювала розкіш і святковість її образу.

На вечірці побували численні зірки Боллівуду, а також Мамта Далал — молодга сестра Ніти, з якою вона прийшла за руку на захід. Жінка також обрала образ у рожевих і золотих відтінках.

Ніта Амбані з сестрою / © Getty Images

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