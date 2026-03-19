ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

Дружина та дві доньки актора Еріка Дейна вперше з’явилися на публіці після його смерті

Вони продемонстрували, що живуть далі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ребекка Гейхарт з доньками / © Associated Press

Акторка і модель Ребекка Гейхарт вперше з’явилася на публіці після смерті її чоловіка Еріка Дейна. 54-річна жінка разом з двома доньками відвідала прем’єру нового фільму Зендеї та Роберта Паттінсона у Лос-Анджелесі.

Вона продемонструвала своєю появою, що після смерті чоловіка продовжує жити далі. Ребекка одягла яскраву смугасту сукню цікавого дизайну та доповнила її рожевою сумкою з бантом і мереживними туфлями.

Спільні доньки Ребекки та Еріка — 16-річна Біллі та 14-річна Джорджія — виросли справжніми красунями і також обрали для заходу цікаві образи. Старша дівчинка одягла мереживний білий комплект, який доповнила аксесуарами від Dior, а молодша донька зірки одягла рожеву бандажну сукню і мюлі.

Ребекка Гейхарт з доньками від Еріка Дейна — Джорджією та Біллі / © Associated Press

Нагадаємо, що американський актор Ерік Дейн помер 19 лютого внаслідок важкої хвороби — бічного аміотрофічного склерозу (БАС) — це рідкісне прогресувальне нейродегенеративне захворювання, яке уражає опорно-рухову систему. Симптоми з’явилися у актора на початку 2024 року. До червня 2025 року він повністю втратив здатність використовувати праву руку та кисть, а від жовтня 2025 року почав постійно користуватися інвалідним візком. Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз.

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт з доньками, 2015 рік / © Associated Press

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт з доньками, 2013 рік / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie