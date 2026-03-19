Дружина та дві доньки актора Еріка Дейна вперше з’явилися на публіці після його смерті

Ребекка Гейхарт з доньками / © Associated Press

Акторка і модель Ребекка Гейхарт вперше з’явилася на публіці після смерті її чоловіка Еріка Дейна. 54-річна жінка разом з двома доньками відвідала прем’єру нового фільму Зендеї та Роберта Паттінсона у Лос-Анджелесі.

Ребекка Гейхарт / © Associated Press

Вона продемонструвала своєю появою, що після смерті чоловіка продовжує жити далі. Ребекка одягла яскраву смугасту сукню цікавого дизайну та доповнила її рожевою сумкою з бантом і мереживними туфлями.

Спільні доньки Ребекки та Еріка — 16-річна Біллі та 14-річна Джорджія — виросли справжніми красунями і також обрали для заходу цікаві образи. Старша дівчинка одягла мереживний білий комплект, який доповнила аксесуарами від Dior, а молодша донька зірки одягла рожеву бандажну сукню і мюлі.

Ребекка Гейхарт з доньками від Еріка Дейна — Джорджією та Біллі / © Associated Press

Нагадаємо, що американський актор Ерік Дейн помер 19 лютого внаслідок важкої хвороби — бічного аміотрофічного склерозу (БАС) — це рідкісне прогресувальне нейродегенеративне захворювання, яке уражає опорно-рухову систему. Симптоми з’явилися у актора на початку 2024 року. До червня 2025 року він повністю втратив здатність використовувати праву руку та кисть, а від жовтня 2025 року почав постійно користуватися інвалідним візком. Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз.

Ерік Дейн та Ребекка Гейхарт з доньками, 2015 рік / © Associated Press

