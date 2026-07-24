Дуа Ліпа показала як носити горошок літом, але поєднала його з неочікуваними аксесуарами

Дуа Ліпа / © Getty Images

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Дуа Ліпа останнім часом проводить багато часу у Нью-Йорку, де постійно стає мішенню для папараці. У четвер, 23 липня, британську співачку помітили у чорній сукні з галтером і у принт горошок, від бренду Réalisation Par, що має доволі незначну вартість у 300 доларів, якщо врахувати вартість інших складових образу знаменитості, зокрема сумку Hermes Birkin, вартість якої може бути від 15 тисяч доларів.

Образ Дуа доповнила золотим кулоном на ланцюжку від Chloe, золотим годинником від Bvlgari і окулярами від Jacques Marie Mage. Також у образі можна помітити кепку, а також дуже незвичне взуття — чорні чоботи від Chrome Hearts на підборах.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Співачка вже давно любить додавати спортивні акценти до своїх повсякденних образів, а також коштовні аксесуари. Сумка Birkin останнім часом незамінна у образах Ліпи, також вона її любить прикрашати шовковим шарфом від Hermes.

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Дуа Ліпа / © Getty Images

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