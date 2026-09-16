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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Дуа Ліпа похизувалася незвичайним французьким манікюром: замість класики — яскраві кольори

Французький манікюр зараз переживає новий сплеск популярності, і зірки теж його полюбляють.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку. Однак не лише фото в бікіні привернули увагу її шанувальників — їх зацікавив і її манікюр.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Співачка продемонструвала яскравий варіант французького дизайну нігтів, у якому замість звичного білого кінчика використала насичені відтінки.

(перегортайте фото вправо)

Манікюр для зірки створила знаменита майстриня Мей Кавадзірі. Вона відмовилася від традиційного поєднання з нюдовою основою та білими кінчиками: нігті Дуа отримали яскраву основу, а кінчики були виконані в кольорах, що контрастують з нею. Нігті співачки мали середню довжину та класичну мигдалеподібну форму.

Ліпа вже давно експериментує з нейл-артом і регулярно обирає незвичайні дизайни. У її новій версії французького манікюру класика отримала більш сміливе та сучасне трактування.

Зазначимо, французький манікюр зараз переживає новий сплеск популярності.

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