- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 23
- Час на прочитання
- 1 хв
Дуа Ліпа похизувалася незвичайним французьким манікюром: замість класики — яскраві кольори
Французький манікюр зараз переживає новий сплеск популярності, і зірки теж його полюбляють.
30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку. Однак не лише фото в бікіні привернули увагу її шанувальників — їх зацікавив і її манікюр.
Співачка продемонструвала яскравий варіант французького дизайну нігтів, у якому замість звичного білого кінчика використала насичені відтінки.
(перегортайте фото вправо)
Манікюр для зірки створила знаменита майстриня Мей Кавадзірі. Вона відмовилася від традиційного поєднання з нюдовою основою та білими кінчиками: нігті Дуа отримали яскраву основу, а кінчики були виконані в кольорах, що контрастують з нею. Нігті співачки мали середню довжину та класичну мигдалеподібну форму.
Ліпа вже давно експериментує з нейл-артом і регулярно обирає незвичайні дизайни. У її новій версії французького манікюру класика отримала більш сміливе та сучасне трактування.
Зазначимо, французький манікюр зараз переживає новий сплеск популярності.