Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа опублікувала у своєму Instagram кілька знімків зі своєю молодшою сестрою — 24-річною Ріною. Дівчата позували в якомусь кафе з коктейлями в руках.

Дуа Ліпа з сестрою Ріною / © Instagram Дуа Ліпи

Ріна зазнімкована в білій сорочці та джинсах, в її руках «Апероль». А Дуа — у синій футболці з написом «граматика — це сексуально» і чорному піджаку, на її руках цікавий манікюр з анімалістичним принтом.

Дуа Ліпа з сестрою Ріною / © Instagram Дуа Ліпи

Як і її старша сестра, Ріна Ліпа обрала кар’єру в шоу-бізнесі: вона модель і акторка-початківець. Ріна — середня дитина в сім’ї Анеси й Дукаджин Ліпа, у яких також є 20-річний син на ім’я Джин. Дівчина знімається в кіно з дитинства й має ступінь у сфері драми й театрального мистецтва, здобуту в Голдсмітському університеті в Лондоні. 2026 року вона знялася у фільмі «Життя гангстера», а також написала сценарій і зіграла головну роль у власному короткометражному фільмі під назвою «Тяжкість стрічок».

Ріна Липа / © Instagram Дуа Ліпи

Крім акторської діяльності останніми роками вона зайнялася модельним бізнесом. Вона дебютувала на подіумі Тижня моди в Мілані сезону осінь-зима 2021 року, взявши участь у показі GCDS, і знімалася в рекламних кампаніях таких відомих дизайнерів, як Versace і Miu Miu.

