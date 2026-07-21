Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний образ на щодень, який може повторити кожна

Дуа Ліпа / © Getty Images

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Дуа Ліпа — одна з тих зірок, чий стиль завжди опиняється у центрі уваги. Співачка відома своїм майстерним поєднанням трендових речей з елементами у стилі Y2K, і саме такий стиль вона знову продемонструвала, але основою луку стали якісні базові речі.

Під час прогулянки містом вона продемонструвала ідеальний денний образ, який неважко скопіювати. В основі її луку — прямі сині джинси з непідшитими краями. Замість складних топів Дуа Ліпа обрала просту чорну футболку, поверх якої вона накинула чорну розстебнуту сорочку з фірмовим логотипом Ralph Lauren.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Вона доповнила образ чорними лакованими туфлями. Але справжньою зіркою її образу стала культова сумка Hermès Birkin чорного кольору, яку вона майстерно стилізувала, зав’язавши навколо ручки барвисту шовкову хустку від Hermès та кілька прикрас.

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Дуа Ліпа / © Getty Images

У схожому образі вона вже з’являлася, однак сорочка її тоді була білого кольору.

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