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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний образ на щодень, який може повторити кожна
Співачка вкотре підтвердила, що для створення стильного образу потрібно лише трохи яскравих акцентів.
Дуа Ліпа — одна з тих зірок, чий стиль завжди опиняється у центрі уваги. Співачка відома своїм майстерним поєднанням трендових речей з елементами у стилі Y2K, і саме такий стиль вона знову продемонструвала, але основою луку стали якісні базові речі.
Під час прогулянки містом вона продемонструвала ідеальний денний образ, який неважко скопіювати. В основі її луку — прямі сині джинси з непідшитими краями. Замість складних топів Дуа Ліпа обрала просту чорну футболку, поверх якої вона накинула чорну розстебнуту сорочку з фірмовим логотипом Ralph Lauren.
Вона доповнила образ чорними лакованими туфлями. Але справжньою зіркою її образу стала культова сумка Hermès Birkin чорного кольору, яку вона майстерно стилізувала, зав’язавши навколо ручки барвисту шовкову хустку від Hermès та кілька прикрас.
У схожому образі вона вже з’являлася, однак сорочка її тоді була білого кольору.