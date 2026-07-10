Дуа Ліпа продемонструвала, що взяла прізвище чоловіка: доказом стала лише одна деталь

Дуа Ліпа / © Getty Images

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Знаменита співачка персоналізувала класичну білу сорочку за допомогою вишивки-монограми — на ній з’явилися ініціалами DLT, що означають Dua Lipa Turner.

Співачка поєднала своє прізвище з прізвищем свого новоспеченого чоловіка Каллума Тернера. Ймовірно, це свого роду підтвердження, що вона взяла його прізвище.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа з ініціалами на сорочці / © Getty Images

Носила сорочку вона з джинсами Celine, чорним топом та великими сонцезахисними окулярами Gucci. Також в образі були шкіряний ремінь та ляпанці від The Row — бренду заснованого сестрами-близнючками Олсен.

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Нагадаємо, що триденне весілля пари відбулося у Палермо. Вони провели медовий місяць, насолоджуючись відпочинком в Італії.

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