ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Дуа Ліпа продемонструвала, що взяла прізвище чоловіка: доказом стала лише одна деталь

Після весілля в Італії британська співачка Дуа Ліпа прилетіла в Нью-Йорк, де продемонструвала невимушений образ, який ненав’язливо, але чітко натякав на її новий сімейний стан.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Getty Images

Знаменита співачка персоналізувала класичну білу сорочку за допомогою вишивки-монограми — на ній з’явилися ініціалами DLT, що означають Dua Lipa Turner.

Співачка поєднала своє прізвище з прізвищем свого новоспеченого чоловіка Каллума Тернера. Ймовірно, це свого роду підтвердження, що вона взяла його прізвище.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа з ініціалами на сорочці / © Getty Images

Дуа Ліпа з ініціалами на сорочці / © Getty Images

Носила сорочку вона з джинсами Celine, чорним топом та великими сонцезахисними окулярами Gucci. Також в образі були шкіряний ремінь та ляпанці від The Row — бренду заснованого сестрами-близнючками Олсен.

Нагадаємо, що триденне весілля пари відбулося у Палермо. Вони провели медовий місяць, насолоджуючись відпочинком в Італії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
15
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie