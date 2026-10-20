Дуа Ліпа в ефектній сукні з лелітками та високим розрізом з’явилася на оперній прем’єрі

Дуа Ліпа / © Associated Press

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30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа відвідала гала-вечір на честь прем’єри опери Lincoln in the Bardo, який відбувся в Метрополітен-опері в Нью-Йорку. Для світського виходу артистка обрала ефектний чорний образ від італійського Модного дому Ferragamo.

Дуа Ліпа / © Associated Press

Співачка з’явилася на заході у довгій сукні з колекції весна-літо 2027. Вбрання поєднувало прозорі вставки, мерехтливі лелітки, високий розріз і невеликий шлейф. Образ мав одночасно елегантний й сміливий вигляд завдяки грі фактур та блиску тканини.

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Зірка доповнила вбрання лаконічними прикрасами та макіяжем, у якому акцент було зроблено на пишних віях і коричневій помаді. Волосся вона зібрала у тугий пучок.

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Дуа Ліпа / © Associated Press

На захід Дуа Ліпа прийшла разом із чоловіком, британським актором Каллумом Тернером. Однак на червоній доріжці співачка позувала сама.

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа у яскравому костюмі з пір’ям з’явилася на показі Chanel.

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