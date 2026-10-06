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- Шоу-бізнес
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Дуа Ліпа у яскравому костюмі з пір’ям з’явилася на показі Chanel
Зірка стала однією з зіркових гостей показу креативного директора Модного дому Матьє Блазі, який презентував свою колекцію в паризькому Grand Palais.
30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа відвідала показ колекції Chanel сезону весна-літо 2027 року, який відбувся в рамках Паризького тижня моди.
Для виходу Дуа обрала яскраво-червоний костюм від Chanel, який складався з жилетки та спідниці з розрізом і був прикрашений об’ємними квітковими аплікаціями та тонкими білими пір’їнами. Складний декор надавав образу виразності та створював ефект тривимірної текстури.
Співачка доповнила образ сумочкою Chanel, прикрашеною перлами, та туфлями-слінгбеками з чорним носком. Волосся вона зібрала у гладкий високий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на сяючій шкірі та нюдовій помаді.
На показі також були присутні Ніколь Кідман, Олівія Вайлд, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Маріон Котіяр.
Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа одягла топ із ґудзиків — новий тренд у сфері апсайклінгу.