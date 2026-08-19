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- Шоу-бізнес
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Дуа Ліпа у смугастому бікіні позувала на відпочинку в Італії
Зірка опублікувала у мережі серію нових фото.
30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа вирушила до сонячної Італії у компанії подруг і поділилася в Instagram знімками з відпочинку. Співачка влаштувала справжній дівич-вечір на узбережжі та продемонструвала струнку фігуру в смугастому бікіні.
Зірка позувала на шезлонгу під парасолькою, насолоджуючись теплою погодою та відпочинком.
Окрім пляжних знімків, співачка показала моменти відпочинку з подругами, прогулянки та атмосферні італійські ресторани.
Подорож стала для Дуа Ліпи нагодою ненадовго відволіктися від насиченого робочого графіку. Останні місяці артистка активно займається музикою та виступами, тому зараз вона насолоджується часом у компанії близьких людей.
Італія вже не вперше стає місцем відпочинку співачки. Саме там вона провела медовий місяць зі своїм чоловіком — 36-річним актором Каллумом Тернером, за якого вийшла заміж 31 травня цього року.