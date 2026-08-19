Дуа Ліпа у смугастому бікіні позувала на відпочинку в Італії

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

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30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа вирушила до сонячної Італії у компанії подруг і поділилася в Instagram знімками з відпочинку. Співачка влаштувала справжній дівич-вечір на узбережжі та продемонструвала струнку фігуру в смугастому бікіні.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Зірка позувала на шезлонгу під парасолькою, насолоджуючись теплою погодою та відпочинком.

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Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Окрім пляжних знімків, співачка показала моменти відпочинку з подругами, прогулянки та атмосферні італійські ресторани.

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Дуа Ліпа з подругою на відпочинку / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа з подругою / © Instagram Дуа Ліпи

Подорож стала для Дуа Ліпи нагодою ненадовго відволіктися від насиченого робочого графіку. Останні місяці артистка активно займається музикою та виступами, тому зараз вона насолоджується часом у компанії близьких людей.

Італія вже не вперше стає місцем відпочинку співачки. Саме там вона провела медовий місяць зі своїм чоловіком — 36-річним актором Каллумом Тернером, за якого вийшла заміж 31 травня цього року.

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