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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Дуа Ліпа у смугастому бікіні позувала на відпочинку в Італії

Зірка опублікувала у мережі серію нових фото.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа вирушила до сонячної Італії у компанії подруг і поділилася в Instagram знімками з відпочинку. Співачка влаштувала справжній дівич-вечір на узбережжі та продемонструвала струнку фігуру в смугастому бікіні.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Зірка позувала на шезлонгу під парасолькою, насолоджуючись теплою погодою та відпочинком.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Окрім пляжних знімків, співачка показала моменти відпочинку з подругами, прогулянки та атмосферні італійські ресторани.

Дуа Ліпа з подругою на відпочинку / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа з подругою на відпочинку / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа з подругою / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа з подругою / © Instagram Дуа Ліпи

Подорож стала для Дуа Ліпи нагодою ненадовго відволіктися від насиченого робочого графіку. Останні місяці артистка активно займається музикою та виступами, тому зараз вона насолоджується часом у компанії близьких людей.

Італія вже не вперше стає місцем відпочинку співачки. Саме там вона провела медовий місяць зі своїм чоловіком — 36-річним актором Каллумом Тернером, за якого вийшла заміж 31 травня цього року.

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