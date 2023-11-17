Дуа Ліпа у сукні з вузлом на грудях, а Марго Роббі – з оголеними плечима: зірки на галавечорі

На заході вшановували лауреатів премії "Сила жінок". Дуа Ліпа, наприклад, вручила нагороду в номінації "Продюсер року" акторці Марго Роббі.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Роббі на церемонії з'явилася в сукні з відкритими плечима сіро-кавового кольору, доповнила вбрання сережками зі смарагдовим камінням, теплим макіяжем з акцентом на губах і розпустила своє довге біляве волосся.

Дуа Ліпа та Марго Роббі / Фото: Associated Press

А Дуа Ліпа сяяла на доріжці в червоній сукні з бантом на грудях, яку поєднала з чорними туфлями на підборах і лакованим клатчем зі шкіри крокодила, сережками кольору металік, великою каблучкою на пальці і зробила прозорий манікюр. Червоногаряче волосся співачки було накручене легкими хвилями і укладене.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

На галавечорі також з'явилася герцогиня Сассекська, вона була нагороджена ще торік, але тоді не змогла відвідати захід через сімейні обставини.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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