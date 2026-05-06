Дуа Ліпа в мінішортах і в компанії нареченого прогулялася Копенгагеном
Відома співачка показала в Мережі, як проводить відпустку.
30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа разом зі своїм нареченим — 36-річним актором Каллумом Тернером — зараз відпочивають у Данії. Фотографії з їхньої прогулянки Копенгагеном зірка показала у своєму Instagram.
На знімках Дуа позувала в джинсових мінішортах і смугастому лонгсліві. Її образ для прогулянки доповнили чорні сонцезахисні окуляри, велика сумка-шоппер і мюлі на невисоких підборах.
Ліпа і Тернер насолоджувалися гарною погодою в місті, місцевою кухнею і мистецтвом у музеях.
Зазначимо, співачка й актор почали зустрічатися на початку 2024 року. А вже в грудні того ж року він освідчився їй на Різдво. З чуток, незабаром відбудеться їхнє весілля — грандіозне торжество відбудеться у вересні в Палермо.
