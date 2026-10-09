Дуа Ліпу заскочили папараці на бейсболі з Каллумом Тернером: закохані проводили час разом

Дуа Ліпа і Калум Тернер / © Associated Press

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Співачку Дуа Ліпу помітили у Нью-Йорку, де вона проводила час зі своїм чоловіком — актором Каллумом Тернером. Пара відвідала бейсбольний матч.

Однак поки більшість глядачів обирає для таких подій повсякденний і зручний одяг, британська попдіва вирішила вирізнитися шкіряним тренчем від Модного дому Chanel. Ліпа з’явилася на трибунах у бордовому пальті з тисненням, а вартість такої речі складає близько 15 тисяч доларів.

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Дуа Ліпа і Калум Тернер / © Associated Press

Носила вишукану дизайнерську річ вона зі светром та джинсами. Тим часом Тернер віддав перевагу білому светру на блискавці.

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Дуа Ліпа і Калум Тернер / © Associated Press

Виконавиця приїхала до Нью-Йорка після відвідин Лондона та Парижа. На Тижні моди у Парижі вона відвідала показ колекції Chanel сезону весна-літо 2027 року. Для виходу Дуа обрала яскраво-червоний костюм від Chanel, який складався з жилетки та спідниці з розрізом і був прикрашений об’ємними квітковими аплікаціями та тонкими білими пір’їнами. Складний декор надавав образу виразності та створював ефект тривимірної текстури.

Дуа Ліпа / © Associated Press

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