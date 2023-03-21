Дует артистів ALYOSHA & VLAD DARWIN презентували чуттєвий live-альбом

Живий концерт і альбом "Alyosha & Vlad Darwin: Live" - це флешбек у мирне життя, наповнене планами, подіями, зустрічами та яскравими емоціями. За словами артистів, ідея релізу live-альбому виникла спонтанно, проте підґрунтям стало концерт-знімання.

Alyosha & Vlad Darwin

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення країни-агресорки дует виконавців брав участь у проєкті "Живий концерт" від телеканалу "ДОМ". Це була остання зустріч ALYOSHA & VLAD DARWIN зі своїми слухачами перед початком війни. Запис концерту, трансляція якого планувалася на березень 2022, так і не вийшов тоді на телеекрани.

Alyosha & Vlad Darwin

Після повномасштабного вторгнення Vlad Darwin почав свою волонтерську діяльність, його родина весь час залишалась в Україні. Alyosha з трьома дітьми виїхала до Америки і мріє повернутись додому.

Alyosha & Vlad Darwin

Через рік, перебуваючи на двох різних континентах за тисячі кілометрів одне від одного, артистам приходять тотожні думки: записаний матеріал має побачити світ. Адже люди постійно писали артистам із проханням випускати пісні, щоб давати натхнення та віру, сили продовжувати боротися і жити.

"Цей лайв-альбом — спільний з Alyosha, весняний подарунок для всіх наших слухачів. У ньому — живі моменти радості та піднесення, у ньому натхнення та почуття, у ньому непідробне хвилювання сердець від найдорожчої зустрічі — зустрічі з нашою аудиторією. Цей запис — відповідь усім слухачам, які через роки, під час війни залишають коментарі вдячності за нашу творчість, що досі надихає їх. Цим альбомом ми відповідаємо їм: "Ми обов’язково повернемося із новими піснями!" — сказав VLAD DARWIN.

Зі свого боку ALYOSHA вкотре подякувала Владу за творчість. Зі слів співачки, живі концерти творчого тандему відбудуться за першої ж можливості після Перемоги.

Alyosha & Vlad Darwin

"Весна — час пробудження природи й нового життя! Час для найпотужніших почуттів, час для кохання. Я впевнена, українці здатні кохати, бо вміють працювати над цим найважливішим проявом людини. Україна — суцільне кохання! Най пісня українська надихає всіх нас на плідну працю душі. Дякую Владу за неймовірні композиції. Як завжди, проникливо й так тонко… Вірю, що зовсім скоро ми зможемо відтворити цей концерт наживо в нашій вільній Україні! Люблю вас!" - поділилася ALYOSHA.

Alyosha & Vlad Darwin

До платівки артистів увійшло дев'ять пісень, записаних одним дублем: сім з альбому "Золота середина" і хіти дуету "Троянди" й "Ти - найкраща". Живе звучання мають і музичні партії гітари, бас-гітари, клавішних та барабанів. Це дає змогу слухачам поринути в атмосферу живого концерту. На підтримку альбому артисти оприлюднили й відео перформанс на Youtube.

Alyosha & Vlad Darwin

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