Дует TamerlanAlena випустив патріотичну пісню про непереможну Україну

Гурт також презентував кліп, який мотивує.

TamerlanAlena х Andi Vax презентували пісню про війну в Україні, а також відео, яке мотивує, до неї.

Композиція "Моя Україна" про непереможну та сміливу Україну, яка сьогодні проживає надскладний період за історію своєї незалежності. Вона здатна зміцнити бойовий дух кожного українця та всіх захисників, які цілодобово захищають нашу землю.

"Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" — співають TamerlanAlena і закликають вірити у близьку перемогу.

"Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов - але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. "Вставай, моя Україно, у мене одна єдина" - без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці - найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи", - коментує дует.

У куплеті Тамерлана звучить фраза "русский военный корабль, иди на х*й", що стала справжнім символом боротьби українців із російськими окупантами.

Над аранжуванням пісні працював відомий саундпродюсер та аранжувальник Andi Vax.

Як і більшість сімей України, Тамерлану та Альоні із сином довелося роз'їхатися заради безпеки. Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом із ЗСУ захищає рідну землю зі зброєю в руках. Співак разом з армією відбиває атаки ворога та здійснює евакуацію населення.

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