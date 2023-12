Дуркувала біля ялинки: Дженніфер Лопес показала свої різдвяні декорації

Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками у Instagram новими деталями свого життя, оскільки показала не лише розкішну ялинку, а й деякі декорації нового будинку, який нещодавно купила разом із Беном Аффлеком.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Лопес під свій трек Can't Get Enough прикрашала ялинку золотистими іграшками, показала, як запакувала подарунки в крафтові коробки з бантами, а також похизувалася Санта-Клаусом.

Одягнена у відео співачка була в шовковий комплект від Intimissimi з мереживом на рукавах, волосся зібрала у високий хвіст і завершила лук прикрасами, серед яких можна помітити каблучку від Dior.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

"Не можу насититися Різдвом", – написала Дженніфер.

Відео вона поділилася після того, як опублікувала фото в гламурному святковому образі від Dior. Тоді Дженніфер Лопес теж позувала біля своєї розкішної ялинки.

