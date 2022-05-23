"Душа моя, Україно": Анна Трінчер виступила на благодійному концерті на Кіпрі

Артистка виконала свою нову пісню "Не залишай", в якій передає страждання та історії мільйонів українок.
Анна Трінчер взяла участь у благодійному концерті "Душа моя, Україно", який відбувся на Кіпрі. На ньому зібралося понад 2 тисячі людей.
Співачка чуттєво виконала композицію "Не залишай". Відео з виступу Трінчер опублікувала в Instagram.
"Кіпр! Українці! Дякую! Атмосфера неначе приїхала до родини, хоча ми і є одна велика родина. Все буде Україна!" – написала артистка.
Анна з'явилася на сцені у білосніжному костюмі.
Під час концерту також виступив Сергій Бабкін та інші українці, які втекли від війни.
Нагадаємо, Катерина Бужинська разом із українськими артистами провела благодійний концерт у Болгарії.
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