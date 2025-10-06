Дуже гламурні та красиві: Гайді Клум прийшла на світський захід зі старшою донькою Лені

Гайді Клум і Лені Клум / © Associated Press

Німецька супермодель Гайді Клум, яка в минулому була однією з моделей Victoria’s Secret, відвідала захід BoF 500 — це щорічний рейтинг найвпливовіших осіб в індустрії моди за версією The Business of Fashion.

На фотоколл 52-річна Гайді вийшла зі своєю старшою 21-річною донькою Лені Клум.

Гайді Клум і Лені Клум / © Associated Press

Мама і дочка просто сяяли на заході в розкішних і гламурних сукнях. Гайді одягла комплект від Stephane Rolland з колекції весна-літо 2025, який містив прозору спідницю, декоровану камінням, та об’ємний жакет відтінку айворі, що був повністю прикрашений об’ємним декором.

Також у вбрання Гайді були рукави три чверті, а доповнила вона його рукавичками і білими туфлями.

Гайді Клум / © Associated Press

Лені ж обрала для BoF 500 довгу чорнуц сукню-бюстьє з бежевим ліфом у квітковому дизайні, а також декоровану у верхній частині ліфа лелітками, що надавали сяйва вбранню. Спідниця була довгою й однотонною з легкими складками та шлейфом. Образ дівчина доповнила прикрасами з великими каменями — сережками та кольє.

Лені Клум / © Associated Press

Також мама і донька відвідали разом показ жіночої колекції Elie Saab весна-літо 2026, який відбувся в межах Тижня моди в Парижі.