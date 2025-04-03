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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Дуже яскраво та незвичайно: співачку Ріту Ору сфотографували у Мілані

Цієї весни зірка обирає яскраві образи.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріта Ора

Ріта Ора / © Getty Images

Британська суперзірка Ріта Ора потрапила під приціл папараці у Мілані, коли виходила з готелю, де зупинялася. Знімки були зроблені папараці у квітні.

На Ріті того дня було еклектичне вбрання, в якому вона поєднала, здавалося б, непоєднувані речі. Річ у тому, що вона одягла укорочені штани кобальтового кольору, джинсову спідницю міді, а також сорочку з принтом та бомбер кольору хакі.

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Яскравості образу співачки додали сонцезахисні окуляри у блакитній оправі та сережки такого ж кольору. Також Ріта взула рожеві кросівки та одягла такі самі шкарпетки. Через плече у неї висіла сумка на довгому ремінці-ланцюжку.

А ось декількома днями раніше Ріта відвідала Дюссельдорф, де у сукні небесно-блакитного кольору виступила під час презентації Douglas x Typebea Beauty.

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
123
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