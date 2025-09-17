ТСН у соціальних мережах

Дуже красива і завжди жіночна: образи Кетрін Зети-Джонс на церемонії "Еммі"

Згадуємо, яке вбрання зірка одягала на престижну церемонію.

Юлія Каранковська
Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Акторка Кетрін Зета-Джонс — одна з найкрасивіших зірок Голлівуду, і, попри те, що вона не має поки що статуетки «Еммі», вона кілька разів була присутня на цій церемонії як гостя. Цього року вона вийшла на сцену в чорній ефектній сукні з прозорим верхом від молодого американського бренду Yara Shoemaker.

Це була довга сукня-бюстьє, яка підкреслювала фігуру Кетрін, оскільки вона була обтислою, а також, мала ефектну родзинку — у верхній частині була прикрашена вишивкою і бісером.

Кетрін Зета-Джонс 2025 року / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс 2025 року / © Associated Press

Оскільки «Еммі-2025» зовсім нещодавно завершилася, і Кетрін знову вийшла на сцену цього заходу, пропонуємо згадати ще два вбрання, які вона носила на цьому престижному нагородженні раніше.

Кетрін Зета-Джонс 2019 року

Акторка з’явилася в приголомшливій сукні кольору фуксії від Georges Hobeika з прозорими вставками, розрізом до стегна і елегантним шлейфом.

Кетрін Зета-Джонс 2019 року / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс 2019 року / © Associated Press

Образ вона тоді доповнила босоніжками в колір, лаконічною зачіскою і довгими сережками.

Кетрін Зета-Джонс 2019 року / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс 2019 року / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс 2021 року

Вона з’явилася на церемонії в чудовій бордовій сукні. Це було вбрання без рукавів від Cristina Ottaviano з елегантними складками на талії і розрізом до стегна.

Кетрін Зета-Джонс 2021 року / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс 2021 року / © Associated Press

Вона доповнила образ діамантовим кольє і сережками, а також розкішними туфлями на підборах з червоного оксамиту.

Кетрін Зета-Джонс 2021 року / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс 2021 року / © Associated Press

Образи акторки Кетрін Зети-Джонс (21 фото)

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу / © Getty Images

