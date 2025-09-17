- Дата публікації
Дуже красива і завжди жіночна: образи Кетрін Зети-Джонс на церемонії "Еммі"
Згадуємо, яке вбрання зірка одягала на престижну церемонію.
Акторка Кетрін Зета-Джонс — одна з найкрасивіших зірок Голлівуду, і, попри те, що вона не має поки що статуетки «Еммі», вона кілька разів була присутня на цій церемонії як гостя. Цього року вона вийшла на сцену в чорній ефектній сукні з прозорим верхом від молодого американського бренду Yara Shoemaker.
Це була довга сукня-бюстьє, яка підкреслювала фігуру Кетрін, оскільки вона була обтислою, а також, мала ефектну родзинку — у верхній частині була прикрашена вишивкою і бісером.
Оскільки «Еммі-2025» зовсім нещодавно завершилася, і Кетрін знову вийшла на сцену цього заходу, пропонуємо згадати ще два вбрання, які вона носила на цьому престижному нагородженні раніше.
Кетрін Зета-Джонс 2019 року
Акторка з’явилася в приголомшливій сукні кольору фуксії від Georges Hobeika з прозорими вставками, розрізом до стегна і елегантним шлейфом.
Образ вона тоді доповнила босоніжками в колір, лаконічною зачіскою і довгими сережками.
Кетрін Зета-Джонс 2021 року
Вона з’явилася на церемонії в чудовій бордовій сукні. Це було вбрання без рукавів від Cristina Ottaviano з елегантними складками на талії і розрізом до стегна.
Вона доповнила образ діамантовим кольє і сережками, а також розкішними туфлями на підборах з червоного оксамиту.